الجديد من audi..أودي Q5 Sportback موديل 2021

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:56 م
أودي Q5 Sportback موديل 2021
أودي Q5 Sportback موديل 2021
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الجديد من audi..أودي Q5 Sportback موديل 2021

طرحت أودي ، الشركة الألمانية الرائدة في مجال تصنيع السيارات الفاخرة ، سيارة Q5 Sportback الجديدة ، التي تنتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي الكوبيه.


 Q5 Sportback

وزعمت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة يبدو أن طولها يبلغ 4.69 مترًا وارتفاعها 1.66 مترًا وعرضها 1.89 مترًا ، وتقع على قاعدة عجلات 2.22 مترًا.

تقدم الشركة الألمانية للسيارة العديد من المعدات المتطورة ، مثل المصابيح الأمامية LED ، والتي تتوفر أيضًا بتقنية LED-Matrix ، والمصابيح الخلفية OLED.

تبدأ السيارة بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات.

ينتج 204 حصان / 400 نيوتن متر من ذروة عزم الدوران ، مدعومة بتقنية هجينة خفيفة.

تستفيد السيارة من خدمات نظام الوسائط المتعددة MIB 3 الذي طورته الشركة الأم Volkswagen ، مع التحكم في الأوامر الصوتية وشاشة مركزية مقاس 10.1 بوصة.

يوفر هذا النظام عبر الإنترنت معلومات عن حالة الطريق ، وقوائم الانتظار الفارغة ، والاختناقات المرورية والحوادث على الطرق.

الجديد من audi..أودي Q5 Sportback موديل 2021

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