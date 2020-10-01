الجديد من audi..أودي Q5 Sportback موديل 2021

طرحت أودي ، الشركة الألمانية الرائدة في مجال تصنيع السيارات الفاخرة ، سيارة Q5 Sportback الجديدة ، التي تنتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي الكوبيه.









Q5 Sportback





وزعمت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة يبدو أن طولها يبلغ 4.69 مترًا وارتفاعها 1.66 مترًا وعرضها 1.89 مترًا ، وتقع على قاعدة عجلات 2.22 مترًا.





تقدم الشركة الألمانية للسيارة العديد من المعدات المتطورة ، مثل المصابيح الأمامية LED ، والتي تتوفر أيضًا بتقنية LED-Matrix ، والمصابيح الخلفية OLED.





تبدأ السيارة بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات.





ينتج 204 حصان / 400 نيوتن متر من ذروة عزم الدوران ، مدعومة بتقنية هجينة خفيفة.





تستفيد السيارة من خدمات نظام الوسائط المتعددة MIB 3 الذي طورته الشركة الأم Volkswagen ، مع التحكم في الأوامر الصوتية وشاشة مركزية مقاس 10.1 بوصة.



