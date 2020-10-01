موعد صرف العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة.. بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة

موعد صرف العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة، بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد مؤتمر مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، حيث قرر فيه استكمال صرف دفعات العمالة الغير منتظمة، والذي قرر يصرفها علي اربع مراحل، كل مرحلة بقيمة 500 جنيه، بإجمالي 2000 جنيه لكل فرد، وتم صرف 1500 جنيه حتي الآن، ومتبقي دفعة واحدة، وهذا ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي مساعدة المواطنين لمواجهة أزمة كورونا المنتشر في جميع انحاء العالم، ومن خلال بوابة الفجر الإلكترونية نوفر لكم كافة الاستعلامات، وموعد صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العمالة.









كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2020





صرحت وزارة القوي العاملة عن أنه يمكن لجميع المواطنين المسجلين في منحة العمالة الغير منتظمة، من الدخول علي موقع وزارة القوي العاملة، والإستعلام عن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بموعد صرف العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة، حيث أنه تم صرف ثلاث دفعات من المنحة لجميع المستفيدين منها، ويمكن الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية:





أولا قم بالدخول علي موقع وزارة القوي العاملة، من هنا

ثم قم بالدخول علي الاستعلامات عن المنحة، وقم بكتابة البيانات المطلوبة كاملة وبشكل صحيح.

وأخيراً قم بالضغط على كلمة “النتيجة”، ستظهر علي الفور نتيجة الاستعلام عن المنحة.









الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020



