الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر اكتوبر 2020.. ورابط موقع المصرية للاتصالات

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر اكتوبر 2020.. ورابط موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر اكتوبر 2020، ورابط موقع المصرية للاتصالات، ازدادت عمليات البحث كثيرا خلال هذه الآونة من عملاء شركة المصرية للاتصالات، للتعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي وما هي طرق سدادها، حيث يتم سداد فاتورة التليفون الارضي عن طريق استخدام الدفع النقدي او من خلال الدفع الالكتروني، ولكن من خلال بوابة الفجر الإلكترونية وخلال هذا المقال نعرفكم على ما هي طرق السادات التي اعلنت عنها الشركة المصرية للاتصالات، وما هي طرق الاستعلام بالتفصيل، وذلك من جميع محافظات الجمهورية.


الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر اكتوبر 2020

من المعروف أن فاتورة التليفون الأرضي يتم طرحها على جميع العملاء، في منتصف الشهر وحسب موعد سداد كل عميل، حيث أنه يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة اشهر من بداية موعد توصيل الخدمة للعميل، ويمكن لجميع العملاء الاستعلام عن الفاتورة وسدادها في الوقت المحدد، حيث تستمر فتره سداد الفاتورة لمدة شهر كامل بدون اي غرامات على العملاء، وذلك لإعطاء وقت لجميع العملاء لسداد قيمة الفاتورة، و خلال السطور التالية نتيح لكم رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات للدخول عليه في اي وقت والاستعلام عن كافة التفاصيل عن قيمة الفاتورة.


رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات

أتاحت شركة المصرية للاتصالات، موقع الكتروني يمكن لجميع العملاء الدخول على هذا الموقع والاستعلام عن كافة التفاصيل عن قيمة الفاتورة وموعد السداد، ولكن بمجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها، وهذه الخطوات كالتالي:

اولا يجب على العميل الدخول على موقع المصرية للاتصالات، http://billing.te.eg .
وفور الدخول على الموقع، يطلب منك ادخال البيانات، وهي اضافه كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

وبعد ذلك قم بالضغط عليه كلمة عرض الفواتير، ومن هذا يتعرف على كل التفاصيل الخاصة بالفاتورة، نتعرف على طرق السداد لها، سواء بالدفع النقدي او بالسنترال او من خدمات فوري المتوفرة في كل المحافظات، او الدفع الالكتروني بالفيزا كارت.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر اكتوبر 2020.. ورابط موقع المصرية للاتصالات

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