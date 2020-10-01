تراجع جديد في أسعار النفط بأول تعاملات شهر أكتوبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:09 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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أصيبت أسعار النفط بتراجع جديد في أول تعاملات شهر أكتوبر اليوم الخميس، مع مخاوف بشأن الطلب على الخام.

وارتفعت أسعار الخام في التعاملات المبكرة وسط آمال إقرار صفقة التحفيز الأمريكية والتي من شأن أن تدعم الاقتصاد وبالتالي يرتفع الطلب العالمي على الخام.

لكن تراجعت الأسعار مع استمرار مخاوف الطلب بسبب تزايد إصابات الوباء الأمر الذي يهدد بالمزيد من إجراءات الإغلاق.

كما كشف مسح لوكالة "رويترز" ارتفاع إنتاج النفط من الدول الأعضاء في أوبك بنحو 160 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.

وكانت أسعار الخام ارتفعت بالأمس بعد الكشف عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 5.9 بالمائة إلى 37.81 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم ديسمبر بنسبة 5.2 بالمائة إلى 40.16 دولار للبرميل.

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