شاهد.. محمد جمعة يستغيث لعلاج أحد الأطفال

يذكر أن الفنان محمد جمعة قام مؤخرا بزيارة مركز الأورام بالفيوم وذلك بحضور دكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإخباري وأصبح سفيرا للمركز من خلال علاقاته ولقائاته التليفزيونية.









اتمني ان يصل صوت هذه الاسره الي الساده المسؤلين في اسرع وقت ارجوكم شيروا يمكن نقدر ننقذ حياة طفل ارجوكم مره تانيه نساعد ونشير Posted by Mohamed Gomaa on Thursday, October 1, 2020

استغاث الفنان محمد جمعة، بالمسؤولين وذلك من خلال مشاركته فيديو لأحد الأطفال بإحدى مستشفيات الجامعة في طنطا.وكتب والد الطفل مطالبا المساعدة لإبنه الذي يحتاج زرع رئتين وكتب رد الطبيب على ذلك قائلا: "ملوش علاج في مصر".وطلب الفنان محمد جمعة المساعدة من المسؤولين في أسرع وقت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "اتمنة أن يصل صوت هذه الأسرة إلى السادة المسؤلين في أسرع وقت ارجوكم شيرو يمكن نقدر ننقذ حياة طفل ارجوكم مرة تانية نساعد ونشير".