هاني الناظر: وضع كورونا في مصر مطمئن والكمامة خط الدفاع الأول

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96494 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 103198 حالة من ضمنهم 96494 حالة تم شفاؤها، و5930 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن وضع فيروس كورونا في مصر أصبح مطمئنًا، موضحًا أن حوالي 96 ألف تم شفائهم من فيروس كورونا من إجمالي 103 ألف، وحوالي ألف في المستشفيات.وأكد "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المرضى تلقوا رعاية طبية عالية والمنظومة الطبية تعاملت بدرجة عالية من الحرفية وأن إدارة مصر لأزمة فيروس كورونا كانت جيدة للغاية.وشدد على أن فيروس كورونا لم ينتهي، ولا يجب علنا أن نتغر، يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية بدون أي تهاون، معلقًا: "ثبت علميًا أن الكمامة هي خط الدفاع الأول لفيرو كورونا، ويأتي بعدها التطعيم".