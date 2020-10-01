مصطفى بكري: الشعب المصري يحي غدًا ذكرى 6 أكتوبر باحتفالية تليق بالنصر (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري إن الشعب المصرى يحتفل غدًا بكل فئاته المختلفة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.



وتابع "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الدعوة تليق باحتفالات نصر أكتوبر العظيم، وهي دعوات عامة للمشاركة فى الإحتفالات بالميادين الرئيسية فى المحافظات والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى فى الثانية ظهرا، بحضور نخبة من المطربين والفنانين.



وأضاف انه يشارك فى الإحتفال العديد من الشخصيات العامة والسياسية وسيتم التأكيد على دعم جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار مشيرا إلى أن الشعب المصري يدافع عن وطنه بكل قوة ضد كل الأعداء داخليا وخارجيا.



كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر عام 2020.

