صحفي أرميني: الاشتباكات ما زالت محتدمة في منطقة ناجورو كاراباخ

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قال الصحفي الأرميني سركيس أريان، إن شعب كاراباخ لا يحارب أذربيجان فقط، بل يحارب تركيا أيضًا، بعدما قصفت الطائرات الأمريكية الصنع إف 16، منطقة بكاراباخ، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص، مشيرًا إلى أن أذربيجان تكبدت خسائر كبيرة في الاشتباكات مع القوات الأرمينية.



وأضاف "أريان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الضروري وقف إطلاق النار على الرغم من أن هذا الأمر يأتي على عكس رغبة الطرفين سواء أذربيجان أو أنقرة، موضحًا أن الطرفين يران أخذ بعض الفوائد من هذا الحرب.



واستكمل تصريحاته، أن الاشتباكات ما زالت محتدمة في منطقة ناجورنو كاراباخ، ووزارة الدفاع الأرمينية أثبتت بالصور أن المقاتلة إف 16 ضربت المقاتلة الأرمينية، موضحًا أنه وقت الاتحاد السوفيتي، قادتهم ارتكبوا عدة أخطاء في عدة مناطق على رأسها كاراباخ، التي تعتبر هي أرمينية الأصل وسكانها أرمان منذ القرن العاشر الميلادي.



وفي السياق ذاته، دعا رؤساء الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، الخميس، لوقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها، كما حث الرؤساء الثلاثة أرمينيا وأذربيجان على الالتزام بإجراء مفاوضات دون تأجيل.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيراه الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين في بيان مشترك أصدره الإليزيه "ندعو لوقف فوري للأعمال العدائية بين القوى العسكرية المعنية"، كما دعوا قادة البلدين "لاستئناف المفاوضات الجوهرية".



وتستمر المواجهات بين البلدين منذ عدة أيام، بينما تتدخل بصفة غير رسمية كل من روسيا، الحليفة العسكرية لأرمينيا، وتركيا الداعمة لأذربيجان واللتان تتنافسان على النفوذ الجيوسياسي في هذه المنطقة الاستراتيجية.



والخلاف بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا اللتان تقعان في عند مفترق طرق رئيسية بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، يتمركز حول منطقة انفصالية تعرف باسم "ناغورنو قره باغ".



والخلاف ليس بجديد وتعود جذوره إلى 1921 عندما ألحقت السلطات السوفيتية هذا الإقليم بأذربيجان.



ولكن في 1991، أعلن استقلاله من جانب واحد بدعم أرمينيا، وهو ما تسبب حينها بحرب راح ضحيتها 30 ألف قتيل، وتوقفت بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في 1994.

