جمعية الكشافة تُشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:31 م
جمعية الكشافة العربية السعودية
جمعية الكشافة العربية السعودية
الفجر السعودي
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شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم الخميس، في الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين الذي اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمؤسساتها ومنظماتها المختلفة التركيز في العام الحالي على دور القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بالإسهام في صحة كبار السن، والاعتراف بشكل خاص بمهنة التمريض.

 

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن المشاركة هذا العام اقتصرت على التوعية عن بعد من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ببث الرسائل التوعوية التي ركزت على أهمية التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، من خلال التغذية السليمة وتناول الأدوية باستشارة الطبيب، وفي مواعيدها وممارسة الرياضة المناسبة ، والترفيه عن النفس.

 

وأشار الحربي إلى أن مشاركة الجمعية تأتي في إطار حرصها على المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات العالمية بما يتفق مع خطتها الإستراتيجية بتبني العمل التطوعي المتقن، وتحقيق الجودة في مجالات خدمة وتنمية المجتمع والتوسع والتنوع فيها، مبيناً أن مبادئ الحركة الكشفية تضمنت إحدى مفرداتها القيام بالواجب نحو الأخرين.

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