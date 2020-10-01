عميد أداب الفيوم يكشف موعد استقبال واستلام ملفات طلاب الفرقة الأولى المستجدين

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أعلن الدكتور أحمد محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم، موعد استقبال واستلام ملفات طلاب الفرقة الاولى المستجدين الاثنين المقبل.



كما أوضح عميد الكلية أن الأوراق المطلوبة أن يكون مع الطالب بيان النجاح وشهادة الثانوية العامة اصل و٣ صور وشهادة الميلاد بالرقم الثلاثي اصل و٣ صورة وصورة البطاقة الشخصية وتنبيه للشباب مع استمارة ٢ جند يجب ان يكون معها استمارة ٦ جند او ٧ جند او صغار سن كل طالب حسب حالته.



وايضا ٨ صور شخصية يجب كتابة اسم الطالب والرقم القومى كاملا على كل صورة شخصية ويستلم الطالب استمارة لكتابة بياناته من خلال شباك المخصص له ف قسم شئون الطلاب تملأ بواسطة الطالب اثناء التقديم.







وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و"15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".

