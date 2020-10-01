السعداء برحيل فايلر عن الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن تعاقدها مع الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء فنيا خلال الفترة المقبلة خلفا للسويسري رينيه فايلر.





وبالرغم من أن رحيل رينيه فايلر قد يكون خبرا تعيسا لكثير من لاعبي الأهلي وجماهيره، إلا أنه في الوقت ذاته سيكون سعيدا لبعض آخر.





ويأتي على رأسهم صانع ألعاب الأهلي صالح جمعة، الذي أبعده المدرب السويسري عن حساباته الفنية منذ أن وطأت قدماه في القلعة الحمراء.





ولكن فايلر قام بإشراك صالح جمعة في مباراة واحدة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لبضع دقائق، ثم أخرجه من حساباته الفنية مرة أخرى.





ويأتي بعد ذلك وليد أزارو، الذي تمت إعارته إلى نادي الاتفاق السعودي، بعد تولي فايلر مهمة تدريب الأهلي بفترة قصيرة، وأبلغ النادي بعدم رغبته في استعادة خدماته بعد انتهاء إعارته.





وقد حاول مسئولو الأهلي مرارا وتكرارا الضغط على فايلر من أجل إعطائه فرصة لحل أزمة رأس الحربة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





بالإضافة إلى محمود وحيد، الذي لم يشركه بصفة أساسية إلا في بعض الودية، حيث خاض 14 مباراة، بواقع636 دقيقة، في جميع المسابقات، ونجح في صناعة هدف وحيد فقط.





فضلا عن ناصر ماهر، الذي خرج إعارة إلى سموحة، ولم يبدي فايلر رغبته في استعادة خدمات اللاعب.

جدير بالذكر أن فايلر قاد الأهلي في 43 مباراة، فاز في 33 مباراة، وخسر 3 لقاءات، وتعادل في 7 آخرين.











