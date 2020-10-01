السعداء برحيل فايلر عن الأهلي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:29 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
أمل الحلفاوي
Advertisements
أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن تعاقدها مع الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء فنيا خلال الفترة المقبلة خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وبالرغم من أن رحيل رينيه فايلر قد يكون خبرا تعيسا لكثير من لاعبي الأهلي وجماهيره، إلا أنه في الوقت ذاته سيكون سعيدا لبعض آخر.

ويأتي على رأسهم صانع ألعاب الأهلي صالح جمعة، الذي أبعده المدرب السويسري عن حساباته الفنية منذ أن وطأت قدماه في القلعة الحمراء.

ولكن فايلر قام بإشراك صالح جمعة في مباراة واحدة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لبضع دقائق، ثم أخرجه من حساباته الفنية مرة أخرى.

ويأتي بعد ذلك وليد أزارو، الذي تمت إعارته إلى نادي الاتفاق السعودي، بعد تولي فايلر مهمة تدريب الأهلي بفترة قصيرة، وأبلغ النادي بعدم رغبته في استعادة خدماته بعد انتهاء إعارته.

وقد حاول مسئولو الأهلي مرارا وتكرارا الضغط على فايلر من أجل إعطائه فرصة لحل أزمة رأس الحربة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

بالإضافة إلى محمود وحيد، الذي لم يشركه بصفة أساسية إلا في بعض الودية، حيث خاض 14 مباراة، بواقع636 دقيقة، في جميع المسابقات، ونجح في صناعة هدف وحيد فقط.

فضلا عن ناصر ماهر، الذي خرج إعارة إلى سموحة، ولم يبدي فايلر رغبته في استعادة خدمات اللاعب.
جدير بالذكر أن فايلر قاد الأهلي في 43 مباراة، فاز في 33 مباراة، وخسر 3 لقاءات، وتعادل في 7 آخرين.



أخبار تهمك

توضيح مهم من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 22 ساعة

سقوط مفاجئ لبني سويف في الجولة الـ 20 للقسم الثاني

منذ ساعتين و 32 دقيقة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ أقل من ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقرر الموافقة على رحيل مهاجمه

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ يوم

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ أقل من ساعتين

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

تعرف على أول مباراة لـ"موسيماني" مع الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
08:02 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

06:49 م

توضيح مهم من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

07:00 م

الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟