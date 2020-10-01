علي قدورة لـ"الفجر الفني": "لايوجد خلاف بيني وبين بيكا ومازلت أنتمي للتيم.. والديو مع التوت هدفه التنوع"





نفى نجم المهرجانات الشعبية علي قدورة، شائعات إنفصاله هو ونور التوت، عن تيم الـv.i.p الدخلاوية ، والذي أسسه مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد طرحه لأكثر من عمل بتوزيع إسلام ساسو.













وقال "قدورة"، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، إنه مزال ينتمي لتيم حمو بيكا، ومن المقرر أن يطرح باقة من المهرجانات الشعبية خلال الفترة المقبلة.









وتابع نجم المهرجانات، أن الهدف من التعاون مع إسلام ساسو، وطرح ديوهات مع نور التوت، هو التنوع، وتبادل الافكار المختلفة، وطرح مهرجانات ذات طابع موسيقي وغنائي غير المعتاد لدى الجمهور.









وفي سياق متصل، أستنكر "قدورة"، الاقاويل التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجماعي، وهي أنهم يقلدون الثنائي حسن شاكوش، وعمر كمال، من خلال طرح ديوهات من توزيع إسلام ساسو.



