تشكيل برشلونة الرسمي أمام سيلتا فيجو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:24 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة التشكيل الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

وستكون مواجهة سيلتا فيجو هي الثانية لكومان بصفة رسمية بعد أن تعاقد معه النادي بدلا لكيكي سيتين.

وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: نيتو

في خط الدفاع: جوردي ألبا - كيلمونت لينيجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

في خط الوسط الدفاعي: فرينكي دي يونج - سيرجي بوسكيتس

في خط الوسط الهجومي: ليونيل ميسي - كوتينيو - أنسو فاتي

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان

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