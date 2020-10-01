نائب وزير السياحة: ربع مليون سائح قام بزيارة مصر بعد أزمة كورونا (فيديو)

Advertisements

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إن الفترة الأخيرة شهدت زيارة ما يقرب من ربع مليون سائح لمصر، متمنية أن تتزايد أعداد السائحين خلال المرحلة المقبلة.



وتابعت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الوزارة تقوم بتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل صارم في المنشئات السياحية، مشيرًا إلى أن السماح للدول الأجنبية بزيارة مصر بشكل رسمي أمر مبشر بعودة السياحة في مصر بشكل كبير الفترة المقبلة.



ولفتت إلى أن الكثير من الدولة كانت لديها رفض لعودة السياحة لمصر بعد بداية أزمة كورونا، ولكن عودة السياحة لمصر، دلي لعلى أن مصر أمنة ومستقرة.





علق محمد فاروق عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، على إعلان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عرض مقترحات وتوصيات بمساندة القطاع السياحى على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتى انعقدت بتاريخ 27 سبتمبر 2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك فى ظل دعم الحكومة للقطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.



وقال فاروق خلال تصريحات عبر "سكايب" عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إنه جرى مد فترة سماح السائحين في المقاصد السياحية المصرية الرئيسة، الدخول دون تأشيرة، مضيفًا: "وبالنسبة للطيران تم الموافقة على حزمة تحفيز الطيران من 20% إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء، وذلك حتى 31 ديسمبر 2020، لتخفيض تكلفة الطيران.

Advertisements





وتابع: "هناك قرارات أخرى بالنسبة للفنادق والمنشآت السياحية، حيث جدد مجلس الوزراء الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، لكي يتحمل قطاع السياحة مصاريف العمالة، وإذا لم يتحسن الوضع فقد يحدث مد هذه القرارات".



وأردف، أنه جرى فتح الباب أمام عودة السياحة في 1 يوليو للغردقة وشرم الشيخ: "استقبلنا السياحة من شرق أوروبا، أما أرقام السياحة من شرق أوروبا فأرقامها ضئيلة، بسبب حظر معظم الدول الأوروبية تحرك السائحين إلى مطارات أخرى، ووصلنا 65 ألف سائح خلال آخر شهرين".