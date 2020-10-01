قفزة في أسعار الذهب في أول تعاملات شهر أكتوبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:41 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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قفزت أسعار الذهب عند تسوية أول تعاملات شهر أكتوبر اليوم الخميس، مع ضعف العملة الأمريكية.

وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم من آمال التحفيز مع عودة المحادثات بين البيت الأبيض والديمقراطيين بعد توقفها لأسابيع.

واتفق وزير الخزانة ستيفن منوشين ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب على استمرار المحادثات رغم فشلهما بالأمس في التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز بقيمة 2.2 تريليون دولار اقترحها الديمقراطيون.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما هبطت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع المنصرم.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر  بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 20.80 دولار ليصل إلى مستوى 1916.30 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش صعد سعر المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمائة إلى 1910.4 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.70.

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