وزير التعليم لأولياء الأمور: امتحانات الثانوية إلكترونية ولا مجال للتشكيك

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:08 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 إلكترونية ومتكافئة في الصعوبة وذلك خلال تصريحات صحفيه له في تعليقات علي تساؤلات اولياء الأمور.

وطالب «شوقي» الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانشغال بالجانب القانوني والإدارى لأنه يسير كما هو مخطط له.

وأشار إلى أنه لابد من التحضير للامتحانات وفقا لما تم اعلانه وعدم التشكيك بشأن اتهامه بالشكل المعلن.

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