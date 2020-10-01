برشلونة يُضحي بنجمه من أجل ضمن نجم مانشستر سيتي
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:00 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يرغب في إقحام نجم من صفوفه في صفقة التعاقد مع إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النادي الكتالوني يرى أن مبلغ 30 مليون يورو الذي يطلبه المان سيتي من أجل التخلي عن جارسيا مبلغ مرتفع للاعب متبقي في عقده موسم واحد فقط.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لن يُقدم عرضًا كبيرًا من أجل الحصول على خدمات جارسيا وسيتجه لحل آخر قد ينجح فيه وينجز الصفقة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحل هو دفع مبلغ 15 مليون يورو بالإضافة إلى النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا الذي يسعى برشلونة للتخلص منه.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا البالغ من العمر 19 عامًا هو من ناشيء برشلونة وإنتقل للمان سيتي منذ سنوات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا