برشلونة يُضحي بنجمه من أجل ضمن نجم مانشستر سيتي





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يرغب في إقحام نجم من صفوفه في صفقة التعاقد مع إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النادي الكتالوني يرى أن مبلغ 30 مليون يورو الذي يطلبه المان سيتي من أجل التخلي عن جارسيا مبلغ مرتفع للاعب متبقي في عقده موسم واحد فقط.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لن يُقدم عرضًا كبيرًا من أجل الحصول على خدمات جارسيا وسيتجه لحل آخر قد ينجح فيه وينجز الصفقة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحل هو دفع مبلغ 15 مليون يورو بالإضافة إلى النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا الذي يسعى برشلونة للتخلص منه.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا البالغ من العمر 19 عامًا هو من ناشيء برشلونة وإنتقل للمان سيتي منذ سنوات.



