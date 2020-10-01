الكشف عن راتب موسيماني ومساعديه في الأهلي





أعلن مسؤولو النادي الأهلي، بشكل رسمي تولى المدرب الجنوب أفريقي، موسيماني مهام القيادة الفنية للفريق الكروي الأول، خلفا للمدرب السويسري رينيه فايلر.





راتب موسيماني في الأهلي





ويحصل المدير الفني الجديد للأهلي، الجنوب أفريقي موسيماني، ومساعديه، على راتب مبلغ 120 ألف دولار شهريًا.





من جانبه يضم الجهاز المعاون، للمدرب الجنوب أفريقي، كلا من رولاني موكينا، مدربا عامًا، وكابيللو رانجوجا، مدربا للأحمال، موسى ماتيلبا، محلل أداء، والإبقاء على يانكون ميشيل، مدرب الحراس، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب مساعد.





وأعلن النادي الأهلي تعيين بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدا الجمعة ٢/١٠ /٢٠٢٠ ولمدة موسمين مع جهازه المعاون.







