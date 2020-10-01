رابطة الدوري الجزائري تعلن عن اتفاقها مع التليفزيون الحكومي لإذاعة المباريات

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
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قامت رابطة دوري المحترفين الجزائري اليوم الخميس بالإعلان عن توقعها اتفاقا مع التليفزيون الحكومي يتعلق بحقوق البث التليفزيوني لمباريات الدوري.

وأوضحت الرابطة في بيان بموقعها الرسمي أن الاتفاق الذي وقعه رئيسها عبد الكريم مدوار والمدير العام للتليفزيون أحمد بن صبان، يمنح التليفزيون الجزائري الحقوق الحصرية لمباريات الدوري للمواسم الثلاثة المقبلة.

ولم تكشف الرابطة عن القيمة المالية للاتفاق، لكنها ذكرت أن بن صبان أخبر مدوار، باقتراب تسوية ملف الديون المستحقة للرابطة لدى التليفزيون عن الموسمين الماضيين.

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