بشرى سارة من "يويفا" بشأن عودة الجماهير
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:00 م
وكالات
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زف الاتحكاد الأوروبي لكرة القدم خبرا سارا لجماهير كرة القدم في القارة العجوز قبل انطلاق مباريات المنتخبات في الأجندة الدولية القادمة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، عن السماح بعودة جزئية للجماهير، بحد أقصى 30% من سعة الإستاد، خلال المباريات القارية إذا سمحت السلطات المحلية بذلك.
وحُرمت الجماهير من حضور مباريات المسابقات الأوروبية منذ مارس الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19، باستثناء مباراة كأس السوبر في بودابست يوم 24 سبتمبر والتي ساهمت في قرار العودة.
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