بشرى سارة من "يويفا" بشأن عودة الجماهير

زف الاتحكاد الأوروبي لكرة القدم خبرا سارا لجماهير كرة القدم في القارة العجوز قبل انطلاق مباريات المنتخبات في الأجندة الدولية القادمة.





و‬أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، عن السماح بعودة جزئية للجماهير، بحد أقصى 30% من سعة الإستاد، خلال المباريات القارية إذا سمحت السلطات المحلية بذلك.





وحُرمت الجماهير من حضور مباريات المسابقات الأوروبية منذ مارس الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19، باستثناء مباراة كأس السوبر في بودابست يوم 24 سبتمبر والتي ساهمت في قرار العودة.



