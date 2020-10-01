بشرى سارة من "يويفا" بشأن عودة الجماهير

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:00 م
يويفا
يويفا
وكالات
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زف الاتحكاد الأوروبي لكرة القدم خبرا سارا لجماهير كرة القدم في القارة العجوز قبل انطلاق مباريات المنتخبات في الأجندة الدولية القادمة.

و‬أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، عن السماح بعودة جزئية للجماهير، بحد أقصى 30% من سعة الإستاد، خلال المباريات القارية إذا سمحت السلطات المحلية بذلك.

وحُرمت الجماهير من حضور مباريات المسابقات الأوروبية منذ مارس  الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19، باستثناء مباراة كأس السوبر في بودابست يوم 24 سبتمبر  والتي ساهمت في قرار العودة.

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