الزمالك يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تبحث إدارة الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءا على رؤية المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

الزمالك يستهدف ضم كريم العراقي 

وكشفت تقارير صحفية عن دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات من جديد، للتعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي ومنتخب مصر الأوليمبي.

وأوضح مصدر أن مسؤولي الزمالك، يبحثون تدعيم مركز الظهير الأيمن، في الفريق الكروي الأول، في ظل النقص العددي لاسيما مع تقدم حازم إمام في السن.

وكان مسؤولي الزمالك، قد أعلنوا تولي المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مهام تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

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كريم العراقي المصري الزمالك البرتغالي باتشيكو

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