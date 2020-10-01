تفاصيل زيارة وفد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوچيا لمكتب التايكو بجامعة المنصورة

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شهدت جامعة المنصورة إستقبال الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف طارق حافظ - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتوروعمرو فاروق - نائب رئيس الأكاديمية خلال زيارته لمكتب التايكو بالجامعة (مكتب دعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا).



قام بإستضافتهم من جامعة المنصورة الدكتورة عزة اسماعيل - المدير التنفيذي لمكتب التايكو بالجامعة، الدكتور أحمد فكرى - مدير مكتب المنح والدعم الدولى بالجامعة، الدكتور عمرو جبر - مدير مكتب الملكية الفكرية ودعم براءات الاختراع بالجامعة، الدكتور محمود أبو المجد - مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا.



كما حضر اللقاء من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور وفاء محمد عبد الرشيد - المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوداى ريادة الأعمال، الدكتورة ياسمين عبد المنعم - مشرف وحدة الملكية الفكرية، مروة محمد حسين - مشرف وحدة نقل وتسويق التكنولوجيا.



وأشاد الدكتور عمرو فاروق - نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوچيا بالجهد المبذول من القائمين على مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوچيا منذ تأسيسه عام ٢٠١٣ فى توفير الفرص المتاحة للحصول علي الدعم للمشروعات البحثية وكذلك توفير المنح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومجالات تسجيل براءات الاختراع وعقد ورش العمل والجلسات الاستشارية وتدريب الطلاب والباحثين، والتطبيق العلمي للأبحاث من خلال التعاون بين الجامعة والصناعة.



وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تدعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحث العلمي بين الجامعات الحكومية والخاصة لتبادل الخبرات لرفع مستوى وجودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي في مصر.



وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ إلى إهتمامه بمتابعة سير المشروعات البحثية بالجامعة وحرصه على عقد إجتماعات دورية لأصحاب المشاريع الذين حصلوا على دعم من الجامعة أو من جهات خارجية حتى يمكن تسويق نتائج هذه المشروعات لخدمة المجتمع عن طريق مكتب التايكو.



والجدير بالذكر أنه تم إضافة وحدة رابعة بمكتب التايكو تحت مسمي نادي ريادة الأعمال بجامعة المنصورة التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالإضافة إلى مكتب نقل وتسويق التكنولوچيا، مكتب المنح والدعم الدولي، مكتب دعم الابتكار والتكنولوچيا، وذلك حتى يشمل 4 مكاتب فرعية بدلا من 3 مكاتب.



وتم عقد لقاء مع عدد من طلاب جامعة المنصورة المشاركين بمكتب التايكو ونادى ريادة الأعمال المتميزين والذين تم تقديم الدعم لهم خلال الفترة الماضية من خلال مكتب التايكو حيث عرض فريق Iuminous لمشروع الغواصة ذاتية القيادة التى يتم التحكم فيها عن بعد للقيام بمهام صناعية واستكشافية لمسافة ١٠٠ متر تحت الماء، وعرض فريق Momentum لمشروع الروبوت المقاتل المستخدم فى العمليات القتالية والحاصل على المركز الأول فى مسابقة metal monester بأسبوع العلوم العربى.