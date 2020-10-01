وزير البترول يصدر حركة تنقلات لرؤساء شركات قطاع البترول

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:05 م
المهندس طارق الملا وزير البترول
المهندس طارق الملا وزير البترول
الفجر الاقتصادي
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أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات للسادة رؤساء ونواب رؤساء شركات قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمــة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني, وشملت الحركة السادة التالي أسماؤهم:

 

•  المهندس / محمد شعبان محمد عبدالعاطي - رئيســاً لمجلس إدارة شركة مصر للبترول.

 

• االمهندس / عبدالله بخيت بدر بخيت - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيست زيت بتروليم (زيتكو) إعتباراً من 1 إبريل 2021.

 

•  المهندس / إبراهيم مصطفى حسين الجوهري - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شقير البحرية للزيت (أوسوكو).

 

• المهندس / أسامة مصطفى السيد البغدادي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول جنوب أبوزنيمة (بتروزنيمة).

 

•  المهندس / بدري يماني محمد قاسم - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروشهد إعتباراً من 10 نوفمبر 2020.

 

• الجيولوجي / أشرف حسن محمد أبوزينة - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول.

 

• المهندس / عصام الدين فريد عبدالحليم إسماعيل - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برج العرب للبترول.

 

•  المهندس / حسين أحمد فرغلي أحمد بدوي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول إعتباراً من 1 إبريل 2021.

 

• المحاسب / مصطفي السيد أحمد إبراهيــم - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو).

 

•  المهندس / ياسر يوسف أبوالعلا الجرشه - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة (صيانكو).

 

•  المهندس / السيد بشندي محمد السيد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الضبعة للبترول إعتباراً من 10 نوفمبر 2020.

 

•  الجيوفيزيقي / هشام محمود حسن نعيم - نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شلاتين للثروة المعدنية.

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