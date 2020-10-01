سانشو واثق من انتقاله إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني وذلك بسبب رغبة مانشستر يونايتد بالتعاقد معه.





وأفادت صحيفة صن سبورت البريطانية بأن سانشو يعتقد بأنه سيكون لاعبًا في مانشستر يونايتد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية يوم الإثنين المقبل.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت بأن مانشستر يونايتد قدم عرضًا تبلغ قيمته 80 مليورو بالإضافة إلى 20 مليون أخرى كمكافآت من أجل التعاقد مع سانشو ولكن تم رفض العرض.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسئولي بروسيا دورتموند يرغبون في الحصول على 120 ملوين يورو مقابل التخلي عن سانشو البالغ من العمر 20 عامًا على الرغم من أن النادي الألماني أكد في أكثر من مناسبة استمرار النجم الإنجليزي في الموسم الحالي.



