البورصات الأوروبية تنهي أول تعاملات أكتوبر على ارتفاع

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
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أنهت البورصات الأوروبية أول تعاملات شهر أكتوبر اليوم الخميس، على ارتفاع بقيادة قطاع التجزئة الذى بنحو 2.4 بالمائة.

وجاءت مكاسب البورصات الأوروبية مع الأسهم الأمريكية خلال التعاملات وسط التفاؤل بقرب التوصل لصفقة التحفيز.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في عامين.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 361.8 نقطة.

كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 5879 نقطة، لكن انخفض "داكس" الألماني بنسبة مماثلة مسجلا 12730 نقطة.

فيما سجل المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة إلى 4824 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1.1745 دولار.

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