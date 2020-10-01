تعرف على أول مباراة لـ"موسيماني" مع الأهلي

يقيم النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا ظهر غد الجمعة في مقر النادي بالجزيرة لتقديم مدربه الجديد، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وكان الأهلي تعاقد مع موسيماني بعد أن فسخ تعاقده مع صن داونز الجنوب إفريقي ، لمدة موسمين براتب شهري 120 ألف دولار.





ومن المقرر أن يتم تقديم موسيماني لوسائل الإعلام في الظهيرة، قبل أن يخوض المدرب أول تدريب له رفقة اللاعبين مساء غد الجمعة.





ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد القادم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري.





وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخه تحت قيادة مدربه السابق السويسري رينيه فايلر.











