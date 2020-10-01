تعرف على مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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أوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فى مجموعة نارية رفقة كل من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي و لايبزيج الألماني بالإضافة إلي نادي اسطنبول باشاكشهير التركي.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات دوري أبطال أوروبا فى المواعيد التالية:

الجولة الأولى من دور المجموعات: 20 و21 أكتوبر.
الجولة الثانية من دور المجموعات: 27 و28 أكتوبر.
الجولة الثالثة من دور المجموعات: 3 و4 نوفمبر.
الجولة الرابعة من دور المجموعات: 24 و25 نوفمبر.
الجولة الخامسة من دور المجموعات: 1 و2 ديسمبر.
الجولة السادسة من دور المجموعات: 8 و9 ديسمبر.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو وصيف بطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة حيث خسر فى المباراة النهائية أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين فى العاصمة البرتغالية لشبونة.

وأقيمت اليوم الخميس سحب قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا بمقر الاتحاد الأوربي فى سويسرا بالإضافة إلي حقل جوائز الأفضل فى أوروبا هذا العام.

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