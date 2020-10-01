نقيب المهندسين يرسل برقية تعزية لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
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أرسل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، رسالة تعزية لسمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت معزيا فيها بإسم نقابة المهندسين المصرية دولة الكويت حكومة وشعبا.

قال "ضاحي" في خطابه تنعي نقابة المهندسين المصرية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت مشيرا إلى أن سموه كان فخرا للعرب ورائدا للديموقراطية.

ولفت نقيب المهندسين، إلى أن برحيله فقد العالم العربى رمزا للسلام والحكمة والتسامح وقائدا للعمل الإنساني، كما أرسل ضاحي أيضا خالص تعازي نقابة المهندسين للمهندس فيصل العجمي رئيس إتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين الكويتية.

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