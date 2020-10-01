عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو تشكيل الأبيض لمباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي المقرر إقامتها فى تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجانى ساسى، إسلام جابر، أحمد زيزو، أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: كاسونجو.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، وذلك بعد ان خالد الابيض 30 مباراة ، شايفه في 18 لقاء وتعادل في سبع مباريات وخسر في 5 مناسبات

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