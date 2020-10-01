القومي للمرأة عن كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة: نشعر بالفخر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:15 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن شعورها بالفخر بالكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي أمام الأامم المتحدة، مشيرة إلى أن مصر تتحرك بخطوات واستراتيجية واضحة في مجال تمكين المرأة، مؤكدة أن الرئيس السيسي لديه إرادة سياسية لتمكين المرأة المصرية.

وأشار "مروان"، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم على فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة بنسبة 25%، لم يكن موجودا من قبل، معلقة: "إحنا بنتحرك للأمام"، منوها بأن العصر الذي نعيشه يؤكد أن ما تحلم المرأة في الوصول له وارد.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الدولة المصرية واعية لأهمية تمكين المرأة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جهود مصر في مجال تمكين المرأة أثمرت عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء وفي البرلمان المصري إلى 25%، كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء، وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، أن مصر تحرص على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة في جميع المبادرات ذات الصلة بتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها.

وأشار إلى أن مصر تستضيف حاليًا مقر منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وأن مصر تتشرف باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث أنه كيان جديد واعد من المقرر أن يبدأ عمله خلال الفترة القادمة وسيٌعني بالنهوض بدور المرأة وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل الإسلامي المشترك، فضلًا عن أن مصر ستترأس مؤتمر وزراء المرأة في منظمة التعاون الإسلامي على مدار العامين القادمين.

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