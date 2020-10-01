تعرف على مواعيد مباريات مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا





سُحبت اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020/2021 بمدينة نيون السويسرية.





وأوقعت القرعة فريق مانشستر يونايتد ضمن المجموعة الثامنة، بجوار أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزج الألماني وبلدية إسطنبول التركي.





وتفتتح المباريات يوم 20 أكتوبر الجاري، على أن تختتم في يوم 9 ديسمبر القادم.





وسيكون جدول مباريات مانشستر يونايتد على النحو التالي:-





– الجولة الأولى من دور المجموعات: 20 و21 أكتوبر.

– الجولة الثانية من دور المجموعات: 27 و28 أكتوبر.

– الجولة الثالثة من دور المجموعات: 3 و4 نوفمبر.

– الجولة الرابعة من دور المجموعات: 24 و25 نوفمبر.

– الجولة الخامسة من دور المجموعات: 1 و2 ديسمبر.

– الجولة السادسة من دور المجموعات: 8 و9 ديسمبر



