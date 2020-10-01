تعليم نجران ينفذ اللقاء الرابع لمنصة مدرستي التقنية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:10 م
تعليم نجران
تعليم نجران
الفجر السعودي
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نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة الإشراف التربوي للبنات اليوم، عن بُعد اللقاء الرابع لمنصة مدرستي التقنية بعنوان "أدوارنا في متابعة تعلم الطلاب المفقودين من المنصة".

 

واستهدف اللقاء قائدات المدارس لاستعراض مهام قائدة المدرسة في منصة مدرستي، وإجراءات الدخول إلى المنصة "بشكل بومي"، و ضبط إعدادات الجدول الدراسي، والتحقق من تطابق بيانات الطالبات والمعلمات و الفصول الدراسية، وتعبئة الروابط الالكترونية التي تتضمن الإحصائيات الخاصة بالمنصة، والاطلاع على تقارير الإنجاز، و كيفية اتخاذ الإجراءات العلاجية لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الطالبة.

 

وتضمن اللقاء تطبيق دليل حوكمة الحسابات وتجويد العمل الإعلامي في حسابات المدارس، وإبراز النماذج المميزة في منصة مدرستي لدعم الطالبات وتحفيزهن للمشاركة في مسابقة مدرستي.

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