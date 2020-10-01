منافسات اليوم الأخير في دور المجموعات ببطولة "سي أي بي" الدولية للإسكواش

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تنتهي اليوم منافسات دور المجموعات ببطولة CIB Finals 2020 البلاتينية التي تنظمها أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي بمول العرب .. وتبدأ البطولة اليوم بمباراة في منافسات النساء بين لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم التي تحتل المركز الثاني بالمجموعة A برصيد 4 نقاط و اللاعبة النيوزيلاندية جويل كينج المصنفة الثامنة على العالم صاحبة الترتيب الثالث بالمجموعة A التي تسعى لتحسين موقفها لضمان التأهل لدور نصف النهائي .. وتستكمل المنافسات النسائية بمباراة بين المصرية نور الطيب المصنفة الثانية على العالم التي تحتل المركز الثالث في المجموعة B برصيد 4 نقاط واللاعبة هانيا الحمامي المصنفة الخامسة على العالم التي تألقت حتى الآن بالبطولة وتتصدر المجموعة B برصيد 7 نقاط وتسعى للفوز لضمان التأهل لنصف النهائي.
 كما تقام المباراة النسائية الاخيرة في دور المجموعات بين الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة على العالم وتحتل المركز الثاني بالمجموعة B برصيد 5 نقاط واللاعبة الامريكية اماندا صبحي المصنفة السابعة على العالم والتي تحتل المركز الأخير في المجموعة B بلا نقاط .. 
وتبدأ منافسات الرجال اليوم بمباراة بين لاعب أندية وادي دجلة كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالميًا ويحتل المركز الثالث بالمجموعة A برصيد 4 نقاط واللاعب الألماني سيمون روزنر المصنف الثامن عالميًا الذي يحتل المركز الأخير بالمجموعة A برصيد 3 نقاط .. وبالمجموعة B تقام مباراة بين اللاعبين المصريين طارق مؤمن و مروان الشوربجي الذي تأهل بالفعل لدور نصف النهائي ويحتل صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط .. وتنتهي منافسات الرجال اليوم بمباراة اللاعب النيوزيلاندي بول كول واللاعب الويلزي جويل ماكين لتحديد الصاعد منهم لدور نصف النهائي.
الجدير بالذكر أن لاعب أندية وادي دجلة على فرج ضمن التأهل لدور نصف النهائي بعد فوزه أمس على اللاعب البيروفي ديجو الياس واصبح مجموع نقاط فرج 8 نقاط ، كما ضمن التأهل أيضًا اللاعبة نور الشربيني بعد تصدر مجموعتها برصيد 12 نقاط وهي اللاعبة الوحيدة التي فازت كل المباريات بلا هزيمة في أي شوط في دور المجموعات، وكذلك ضمن التأهل أيضًا اللاعب مروان الشوربجي بعد حصوله على 8 نقاط وتصدر مجموعته بعد فوزه أمس على الويلزي جويل ماكين.

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