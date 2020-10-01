شاهد.. أحدث ظهور لـ هاني رمزي في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان هاني رمزي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر هاني رمزي بالصورة برفقة لاعب الكورة محمد صبحي، وعلق هاني رمزي علي الصورة وكتب: سعدت النهاردة بلقاء الكابتن محمد صبحي.





وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب: منور يانجم.





وعلي صعيد آخر يشار أن آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

