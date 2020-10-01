ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

توج الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم المنصرم 2019-2020 وذلك بعد نجاحه في قياده فريقه للحصول على لقب التشامبيونزليج.





وقاد المهاجم الفتاك فريقه للوصول إلى المباراة النهائية بفضل تسجيله خمسة عشر هدفاً وفي المشهد الختامي نجح البافاري في الفوز على باريس سان جيرمان بهدف واحد مقابل لا شيء.





وكان ليفاندوفسكي قد توج الموسم الماضي بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا لينجح في حصد جائزتين دفعة واحدة.



