إعادة تشكيل الشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية

تراس المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية جلسة الاجراءات التي عقدتها الجمعية العموية للشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية لاعادة تشكيل مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها للدورة الجديدة 2024 حسب لائحة الشعب النوعية بالاتحاد العام للغرف التجارية.





واعلن "العربي" عن هيئة مكتب الشعبة حيث جاء إيهاب سعيد رئيسا للشعبة ، ومحمود علي عثمان وأحمد مصطفي محمد عوض نائبان أول وثانٍ ، في حين جاء تامر محمد محمد سكرتيرًا عامًا للشعبة ، ومحمد مصطفي محمد ناجي سكرتيرًا مساعدًا وجميعهم بالتزكية .

وقال إيهاب سعيد عقب انتهاء إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة إن هناك عدة محاور سيتم العمل من خلالها في الفترة القادمة ، منها ما يتعلق بضبط آليات السوق وتنمية أعمال الشركات والتصدير والتعاون الخارجي وتنمية قدرات الشركات ، ومنها ما يتعلق بالقوانين والتشريعات وتنمية موارد الشعبة .

وقال رئيس الشعبة العامة للاتصالات إن مجلس إدارة الشعبة سيتقدم خلال الأسبوع الجاري بطلب إلى المهندس إبراهيم العربي يتضمن مقترح لتعديل مسمى الشعبة من الشعبة العامة للاتصالات إلى الشعبة العامة للاتصالات والتجارة والمدفوعات الإلكترونية

واختار مجلس إدارة الشعبة 5 أعضاء منتسبين لهذه الدورة ، وهم محمد عكاشة ومحمد حجازي وإنجي الصبان ورشا أحمد نجم ومنال نجم الدين