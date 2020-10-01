وزير العدل: نعمل على تطوير المحاكم لتوفير بيئة عمل لائقة بالمواطنين (فيديو)

إقرأ أيضا..



أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن توريد وزارة العدل لـ 9 ملايين و654 ألفًا و614 جنيهًا و16 قرشًا، من مستحقات النقابة لدى الوزارة، والمتعلقة بأتعاب المحاماة.



وقال "عطية" في بيان له "أبشركم بأنه قد وصلني أمس، من وزارة العدل، مبلغين من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة الوزارة.. الأول بمبلغ: 5 ملايين و118 ألفًا و35 جنيهًا و24 قرشًا، والثاني بمبلغ: 4 ملايين و536 ألفًا و578 جنيهًا و92 قرشًا، بما مجموعه: 9 ملايين و654 ألفًا و614 جنيهًا و16 قرشًا.



وأضاف "وأبشركم أيضا بأن مجلس الدولة طبقا لوعد رئيسه لي منذ ثلاثة أيام، بأنه بسبيله لتوريد نحو سبع وثلاثين مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة.



قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة وضعت خطة لتطوير المحاكم على ثلاث مراحل، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضع بيئة عمل لائقة وحضارية للمواطنين سواء قضاة أو متقاضين.وأشار "مروان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن هذه الخطة بدأ تنفيذها منذ شهر يناير 2020، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 91 محكمة خلال المرحلة الأولة، وتطوير 116 محكمة في المرحلة الثانية، منوهاا بأنه تم البدء في المرحلة الثالثة والتي تقوم على تطوير 130 محكمة.