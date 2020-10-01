السيسي: مصر تحرص على التعاون في مبادرات تمكين المرأة دوليًا وإقليميًا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جهود مصر في مجال تمكين المرأة أثمرت عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء وفي البرلمان المصري إلى 25%، كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء، وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، أن مصر تحرص على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة في جميع المبادرات ذات الصلة بتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها.

وأشار إلى أن مصر تستضيف حاليًا مقر منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وأن مصر تتشرف باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث أنه كيان جديد واعد من المقرر أن يبدأ عمله خلال الفترة القادمة وسيٌعني بالنهوض بدور المرأة وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل الإسلامي المشترك، فضلًا عن أن مصر ستترأس مؤتمر وزراء المرأة في منظمة التعاون الإسلامي على مدار العامين القادمين.


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