مي كساب تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة مشاركتها في مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني

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شاركت الفنانة مي كساب، في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللعبة"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بجانب الفنان هشام ماجد وشيكو.





وقالت مي كساب، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنها وافقت على الانضمام لـ بطولة مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.





وأشارت بأنها من المقرر أن تبدأت تصوير خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من كتابة المسلسل وانتهاء فترة التحضيرات النهاية لبدأ التصوير.





ومن المقرر أن يكون الجزء الثاني من مسلسل اللعبة الذي تشارك فيه مي به مفاجآت فى الأحداث، خاصة أنه يحتوي على لعبة جديدة غير اللعبة التي دارت حولها أحداث الجزء الأول.





مسلسل "اللعبة" يشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم شيكو وهشام ماجد، أحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.

