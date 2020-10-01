مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي: إفريقيا تحظى بأولوية في سياسة مصر الخارجية

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قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إن مصر انتخبت في فبراير الماضي عضو في مجلس السلم والأمن الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخها.



وأضاف "عبد الخالق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع" على قناة"صدى البلد"، اليوم الخميس، أن ملف مكافحة الإرهاب على رأس أولويات مصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وسيتم عقد جلسة خلال الشهر الجاري، لإلقاء الضوء على الخطورة القاتلة لظهور المقاتلين الأجانب، وضخ أسلحة وميليشات في ليبيا.



وتابع أن هناك دولًا غير إفريقية تساعد في نقل السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر تتابع بشكل كبير التطورات في السودان وكانت سباقة في دعهما للبلد الشقيق في أزمة السيول، وتعمل على دعم سيادة السودان من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.



وأوضح السفير أسامة عبد الخالق، أن إفريقيا تحظى بأولوية في سياسة مصر الخارجية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك تقديرًا إفريقيًا واضحًا لعودة مصر للساحة الإفريقية.



وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر حرصت على دعم جهود القارة الافريقية فى الحافظ على التنوع البيولوجى ووقف تدهور الطبيعة، حيث استضافت مصر فى شرم الشيخ اجتماعا افريقيا رفيع المستوى بحث أولويات القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية المختلفة.



وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى قمة التنوع البيولوجى، أنه انطلاقا على قدرة الدول النامية لاسيما الافريقية فى المشاركة فى هذا الجهد الدولى مرهونة ما تحصل عليه من دعم وتوفير الإمكانيات ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات.

