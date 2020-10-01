تعرف على مواعيد بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أسدل الستار على قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي الذي يترقبه عشاق الكرة الأوروبية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وقع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كلا من أتلتيكو مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

ينتظر عشاق الفريق مباريات البافاري بشغف على أمل تكرار سيناريو الموسم الماضي والتتويج باللقب القاري بعد الفز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية.

ويستعرض الفجر الرياضي مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي:-

- مباراة الجولة الأولى : 20 و21 أكتوبر 2020
- مباراة الجولة الثانية : 27 و28 أكتوبر 2020
- مباراة الجولة الثالثة : 3 و4 نوفمبر 2020
- مباراة الجولة الرابعة : 25 و26 نوفمبر 2020
- مباراة الجولة الخامسة : 1 و2 ديسمبر 2020
- مباراة الجولة السادسة : 8 و9 ديسمبر 2020

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