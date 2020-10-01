الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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ابتعد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن إتمام صفقة من الصفقات التي كان يرغب في ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط المارد الأحمر بالتعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي السابق، لتدعيم خط هجومه بالفترة المقبلة.

وكان البلايلي فسخ عقده مع ناديه السعودي خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم ينكر رغبته في العودة إلى الدوريات الأوروبية وتحديدًا للدوري الفرنسي.

وجاء ابتعاد المارد الأحمر عن الصفقة، بسبب رغبة اللاعب في العودة إلى أوروبا، بالإضافة إلى راتبه المرتفع جدًا وهو ما لا يتوافر داخل القلعة الحمراء.

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