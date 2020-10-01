داعية: النبى نهى عن أخذ كرائم الأموال في الصدقات والزكاة (فيديو)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الشيخ هانى تمام، الداعية الإسلامي، ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن أخذ كرائم الاموال فى الصدقات والزكاة، مستشهدا بالحديث الشريف: "فإيَّاك وكرائمَ أموالِ النَّاسِ، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ؛ فإنَّها ليس بينها وبين اللهِ حِجابٌ".

وتابع تمام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "النبى حذر من أخذ افضل شيء عند الناس فى الصدقات او الزكاة، وحذر جامعى الصدقات والزكاة من هذا، وحثهم على اخذ الوسط، وليس الادنى او الاعلى".

اقرأ أيضًا:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إنه كان ينام أسفل السرير في عز الشتاء أثناء مرض أمه، حتى إذا أرادت الذهاب إلى الحمام لتدوس عليه ويستيقظ لتتعكز عليه، مشيرًا إلى أنه كان يفعل هذا برًا بها.

وتابع "الجندي"،: "كل ما أنا فيه الآن بفضل الله ثم بفضل دعاء أمي وأبى لي"، مضيفًا أن القرآن كاد أن يأمر بعبادة الأب والأم، وقرن هذا الأمر بالشرك"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا".

وقالت دار الإفتاء، إن بر الوالدين والقيام على خدمتهما عند كبرهما والنفقة عليهما سبب لدخول الجنة فكان بر الأم أعظم من الجهاد.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المحافظة على بر الوالدين بصفة مستمرة أفضل الأعمال، مشيرة إلى أنه لا يفعل ذلك إلا الصديقون.

وتابعت: ورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريف التي تحث على بر الأم لفضلها على أبنائها، وجعل الله تعالى ورسوله الكريم جزاء من يبر أمه هو الجنة، فكان بر الأم أعظم من الجهاد، كما ورد في أحاديث الرسول ومنها: ما رود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه- قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَت: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، رواه البخاري.

ما عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة ؟ حث الشرع الحنيف على بر الوالدين ورغب فيه، وحرم عقوق الوالدين وعده من كبائر الذنوب، وجاءت النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنّة الشريفة حاثّةً على البرّ ومحذّرةً من العقوق في حقّ الوالدين في مواطن كثيرةٍ.

حكم بر الوالدين
وأوجب اللهُ تعالى ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلا كَرِيما وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرا» (الإسراء: 23، 24).

وقَرَنَ الله تعالى بر الوالدين بعبادته، وقرن عقوقهما بالشرك به سبحانه؛ قال تعالى: «وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» (النساء: 36)، وقَرَن الشكرَ لهما بشكره سبحانه وتعالى بقوله: «أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ» [لقمان: 14]، وأكد على ذلك كلِّه حتى في حال أمرهما لولدهما بالشرك؛ قال تعالى: «وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡم فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفا» (لقمان: 15).

أخبار تهمك

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 20 ساعة

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يومين

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقرر الموافقة على رحيل مهاجمه

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ 35 دقيقة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 20 ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ يوم

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 20 ساعة

سقوط مفاجئ لبني سويف في الجولة الـ 20 للقسم الثاني

منذ ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
06:49 م

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

06:34 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

07:00 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟