تعرف على مواعيد مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهات "نارية" في المجموعة السابعة أبرزها برشلونة ويوفنتوس.





نتائج قرعة المجموعة السابعة

وتشهد المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، مواجهات نارية بين رونالدو وميسي حيث أوقعت القرعة فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في المجموعة السابعة (G) إلى جانب فريقي دينامو كييف الأوكراني، وفرنسفاروش الهنغاري.





مواعيد مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُقام مباريات يوفنتوس في بطولة دوري الأبطال للموسم (2020-2021) كالآتي:





- الجولة الأولى من دور المجموعات: يومي 20 و21 أكتوبر 2020.

- الجولة الثانية من دور المجموعات: يومي 27 و28 أكتوبر.

- الجولة الثالثة من دور المجموعات: يومي 3 و4 نوفمبر.

- الجولة الرابعة من دور المجموعات: يومي 24 و25 نوفمبر.

- الجولة الخامسة من دور المجموعات: يومي 1 و2 ديسمبر.

- الجولة السادسة من دور المجموعات: يومي 8 و9 ديسمبر.



