تعرف على مواعيد مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهات "نارية" في المجموعة السابعة أبرزها برشلونة ويوفنتوس.

نتائج قرعة المجموعة السابعة
وتشهد المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، مواجهات نارية بين رونالدو وميسي حيث أوقعت القرعة فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في المجموعة السابعة (G) إلى جانب فريقي دينامو كييف الأوكراني، وفرنسفاروش الهنغاري.

مواعيد مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
ومن المقرر أن تُقام مباريات يوفنتوس في بطولة دوري الأبطال للموسم (2020-2021) كالآتي:

- الجولة الأولى من دور المجموعات: يومي 20 و21 أكتوبر 2020.
- الجولة الثانية من دور المجموعات: يومي 27 و28 أكتوبر.
- الجولة الثالثة من دور المجموعات: يومي 3 و4 نوفمبر.
- الجولة الرابعة من دور المجموعات: يومي 24 و25 نوفمبر.
- الجولة الخامسة من دور المجموعات: يومي 1 و2 ديسمبر.
- الجولة السادسة من دور المجموعات: يومي 8 و9 ديسمبر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ميسي دوري أبطال أوروبا برشلونة

أخبار تهمك

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 20 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقرر الموافقة على رحيل مهاجمه

منذ ساعة و 21 دقيقة

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ يوم

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ ثلث ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ نصف ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 20 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يومين

سقوط مفاجئ لبني سويف في الجولة الـ 20 للقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

منذ أقل من ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات يوفنتوس "كريستيانو رونالدو" في دوري الأبطال

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.. من سيواجه ليفربول؟

ننشر مواعيد دورى أبطال أوروبا من دور المجموعات حتي النهائي

مواعيد مباريات إنتر ميلان في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020

مواعيد مواجهات دور المجموعات من الدوري الأوروبي 2019/20

تصويت

الأكثر قراءة
06:49 م

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

06:34 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

07:00 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟