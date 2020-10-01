سمية الخشاب معلقة علي صورتها: "أنا شايفة إني كنت جميلة وأنا صغيرة"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورتين لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت سمية، بالصورة الأولي وهي في وقتها الحالي والأخري وهي في مرحلة شبابها، وكتبت: أنا شايفة إني كنت جميلة وأنا صغيرة والحمد لله دلوقتي برضو مازلت جميلة ، الحقيقة إن كل مرحلة في عمرنا ليها جمالها الخاص.. بحبكم.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.


مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدي، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج محسن رزق.

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