السيسي: مصر من أوائل دول العالم التي وضعت إستراتيجية لتمكين المرأة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:54 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر استطاعت على المستوى الوطني أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة، واحتفلت العام الماضي على مرور 100 عام عل مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، أن مصر كانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيـًا وتوفير الحماية لها.

وتابع أنه تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة، وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة.

أخبار تهمك

سقوط مفاجئ لبني سويف في الجولة الـ 20 للقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ 33 دقيقة

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 13 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 20 ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقرر الموافقة على رحيل مهاجمه

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ ثلث ساعة

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

منذ أقل من ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ يوم

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
06:49 م

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

06:34 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

07:00 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟