السيسي: مصر من أوائل دول العالم التي وضعت إستراتيجية لتمكين المرأة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر استطاعت على المستوى الوطني أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة، واحتفلت العام الماضي على مرور 100 عام عل مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، أن مصر كانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيـًا وتوفير الحماية لها.



وتابع أنه تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة، وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة.

