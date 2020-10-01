بقيادة صلاح.. تعرف على مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أجريت اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 – 2021 في مدينة "نيون" السويسرية، وأسفرت عن مجموعات قوية وأخري متوازنة.

وأوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضمن المجموعة الرابعة بالبطولة الأوروبية والتي تضم معه أندية (أياكس أمستردام الهولندي – أتالانتا الإيطالي – ميدتيلاند الدنماركي).

ويتطلع فريق ليفربول الإنجليزي للمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما فشل في النسخة الماضية من البطولة وخرج من الدور ثمن النهائي على يد فريق وأتليتكو مدريد بعدما خسر ذهابا 1-0، وإيابا 3-2.

وإليكم مواعيد مباريات ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-2021:-

دور المجموعات

– الجولة الأولى من دور المجموعات: 20 و21 أكتوبر.
– الجولة الثانية من دور المجموعات: 27 و28 أكتوبر.
– الجولة الثالثة من دور المجموعات: 3 و4 نوفمبر.
– الجولة الرابعة من دور المجموعات: 24 و25 نوفمبر.
– الجولة الخامسة من دور المجموعات: 1 و2 ديسمبر.
– الجولة السادسة من دور المجموعات: 8 و9 ديسمبر.

دور الـ 16

16، 17 و 23 ،24 فبراير ، 9، 10 و 16، 17 مارس

الدور ربع النهائي

6، 7 أبريل ، 13، 14 أبريل

نصف النهائي

27، 28 أبريل ، 4، 5 مايو

النهائي - اسطنبول

29 مايو: استاد أتاتورك الأولمبي

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول توج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 6 مرات عبر تاريخه، آخرها كان عام 2019 على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ – أتليتكو مدريد – ريد بول سالزبرج – لوكومتيف موسكو
المجموعة الثانية: ريال مدريد – شاختار – إنتر ميلان – بوروسيا مونشنجلادباخ
المجموعة الثالثة: بورتو – مانشستر سيتي – أولمبياكوس – مارسيليا
المجموعة الرابعة: ليفربول – أياكس – أتالانتا – ميدتيلاند الدنماركي
المجموعة الخامسة: إشبيلية – تشيلسي – كراسنودار – ستاد رين
المجموعة السادسة: زينيت سان بيترسبرج – بوروسيا دورتموند – لاتسيو – كلوب بروج
المجموعة السابعة: يوفنتوس – برشلونة – دينامو كييف – فرنشفاروش المجري
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان – مانشستر يونايتد – ريد بول لايبزج – باشاك شهير التركي

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