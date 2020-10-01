خالد الجندي يوضح حكم حذف كلمة "قل" من سورة الإخلاص

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:51 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع حذف أى كلمة من القرآن، فمثلا قول الله تعالى فى سورة الإخلاص: "قل هو الله أحد"، فهنا النبى لا يستطيع أن يتصرف فى هذا، لافتا إلى أن كلمة "قل"، دلالة على نسبة القرآن لرب النبى وليس للنبى، فالله يأمر وهو الذى أنزل القرآن، النبى محمد، الذى أنزل عليه.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "اه أنه محفوظ، وإلا أصبح كغيره من الكتب التى حرفت، فإذا تم حذف كلمة "قل"، فهنا ليس فيه تبليغ للناس، فالله يأمر نبيه بأن يبلغ الناس بكلمة "قل".

هذا قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إنه كان ينام أسفل السرير في عز الشتاء أثناء مرض أمه، حتى إذا أرادت الذهاب إلى الحمام لتدوس عليه ويستيقظ لتتعكز عليه، مشيرًا إلى أنه كان يفعل هذا برًا بها.

وتابع "الجندي"،: "كل ما أنا فيه الآن بفضل الله ثم بفضل دعاء أمي وأبى لي"، مضيفًا أن القرآن كاد أن يأمر بعبادة الأب والأم، وقرن هذا الأمر بالشرك"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا".

وقالت دار الإفتاء، إن بر الوالدين والقيام على خدمتهما عند كبرهما والنفقة عليهما سبب لدخول الجنة فكان بر الأم أعظم من الجهاد.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المحافظة على بر الوالدين بصفة مستمرة أفضل الأعمال، مشيرة إلى أنه لا يفعل ذلك إلا الصديقون.

وتابعت: ورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريف التي تحث على بر الأم لفضلها على أبنائها، وجعل الله تعالى ورسوله الكريم جزاء من يبر أمه هو الجنة، فكان بر الأم أعظم من الجهاد، كما ورد في أحاديث الرسول ومنها: ما رود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه- قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَت: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، رواه البخاري.

ما عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة ؟ حث الشرع الحنيف على بر الوالدين ورغب فيه، وحرم عقوق الوالدين وعده من كبائر الذنوب، وجاءت النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنّة الشريفة حاثّةً على البرّ ومحذّرةً من العقوق في حقّ الوالدين في مواطن كثيرةٍ.

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