السيسي: المرأة نصف المجتمع وتستحق الاهتمام لضمان تقدم مصر

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاحتفال اليوم بمرور 25 عام على اعتماد إعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد تتويجًا للجهود العالمية المشتركة التي بذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، أن المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به؛ لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل، وتحقيق التنمية المستدامة.

