نجم نابولي على أعتاب الدوري الألماني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:00 م
امين يونس
امين يونس
وكالات
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أفادت تقارير صحفية اليوم أن نجم نابولي، أمين يونس مطلوب في نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت صحيفة "بيلد تسايتونج" ومجلة "كيكر" الألمانيتان الصادرتان اليوم الخميس أن لاعب خط الهجوم/27 عاما/ يمكن أن يعزز مركز الجناح في فرانكفورت.

وتحفظ النمساوي ادي هوتر، المدير الفني لفرانكفورت، في تعليقه على هذه الشائعات خلال المؤتمر الصحفي، واكتفى بالقول إن يونس " لاعب جيد موجود في نابولي الآن على حد علمي، وأنا لا أحب المشاركة في التكهنات، ولهذا فإنني أحب أن أبقى على هذا النحو".

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